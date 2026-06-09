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İzmir'de FETÖ operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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