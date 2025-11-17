İzmir'de Ev Yangını: Müşerref Ö. Dumandan Etkilendi, Yavru Kedi Kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bengisu Mahallesi Çaldıran Sokak'taki üç katlı bir binanın birinci katındaki dairede, şofbenden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın haberini alarak eve gelen ve alevlere müdahale etmeye çalışan ev sahibi Müşerref Ö., dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Müşerref Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken evdeki eşyalarda hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın sırasında evde bulunan yavru kedi, komşular tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı.