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İzmir'de Eşini Taciz Eden Adam 250 Bin TL'lik Senet İmzalattı

İzmir'de Eşini Taciz Eden Adam 250 Bin TL'lik Senet İmzalattı
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Bayraklı'da U.Ç., eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu öldürmekle tehdit ederek 250 bin TL'lik senet imzalatmış ve D.O.'nun hesabından para transferi yapmıştır. Tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde U.Ç. (32), eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu (32) öldürmekle tehdit edip, 'namus temizleme' diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı. D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer eden U.Ç., tutuklandı.

Bayraklı ilçesinde yaşayan U.Ç., eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu öldürmekle tehdit edip, 'namus temizleme' diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, D.O.'nun şikayeti sonrası harekete geçti. Ekipler, önceki gün düzenlenen operasyonda, D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer ettiği belirlenen U.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen U.Ç., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayraklı 3-sayfa Magazin Güncel İzmir Hukuk Suç

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