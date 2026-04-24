İzmir'de eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı eşini evinde tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Eşi Nurcan Çubuk'u (39) öldüren ve polis ekiplerince suç aleti tabancayla gözaltına alınan Çetin Çubuk'un (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Çamlıpınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Çetin ve Nurcan Çubuk çifti arasında 22 Nisan'da henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda eşi tarafından tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Çetin Çubuk, polis ekiplerince Karabağlar ilçesinde saklandığı yerde suç aleti ruhsatsız tabancayla yakalanmıştı.