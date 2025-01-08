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İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı, ulaşım felç oldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförlerinin, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor. Eylem dolayısıyla otobüs duraklarında kalabalık oluştu. Otobüs bulamayan vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi üzerine trafik kilitlendi. Metro seferlerinin de aksadığı eylem dolayısıyla bazı sınavlar ertelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin, maaş ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da devam etti.

DURAKLAR KALABALIKLAŞTI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Otobüs şoförleri eylemleri kapsamında saat 06.00 ila 07.00 arasında sefere çıkmadı. Eylem dolayısıyla otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu. Otobüs bulamayan vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi üzerine trafikte yoğunluk gözlendi.

İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı, ulaşım felç oldu

SINAV ERTELENDİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı, ulaşım felç oldu

METRO SEFERLERİ AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı, ulaşım felç oldu
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıismail turbil:

İzmir liler olarak alışığız boşverin. otobüs olmazsa arabayla, oda olmazsa yürüyerek gideriz. Kimse bizi durduramaz.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hadi bakalım , kime parmak sallayacasınız , görelim

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Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Bu izmiri Akp ye de verseler almayın.

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Haber Yorumlarıapolat:

beter olun, her şey çok güzel girecek size daha merak etmeyin :) heykel var ona binip gidin hadi yallah

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Haber YorumlarıBurak Çeneli:

Sizi gidi nankörler sizi, sayın başganımız sizler için dağlara taşlara heykeller yapıyor, şarkıcılara milyonlar aktarıyor, gösteriler düzenliyor, denizi mis gibi parfümlere buluyor ve daha burada sayamayacağım kadar çok hizmet üretiyor. Hepsi sizin mutluluğunuz için. Daha ne istiyorsunuz, nankörler...

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu seçimlerde Gazoz kapağını mı seçmişlerdi ?! Gelecek seçim pet şişeye oy verin çağdaş laik arkadaşlar bu kapaktan bi bk olmaz.

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Türkiyede yüzlerce belediyenin sgk borcu var ama iktidar bilinçli bir şekilde çalışan insanları düşünmeden temel belediyecilik hizmetlerininde yapılmasını engelleyerek ödeneği kesiyor. Menemen belediyesi akp de borçlarına karşılık kamu arazileri hibe edilip satışa çıkarılıyor ama büyükşehirde de çalışan işçinin maaşına el koyuyorlar. Bu sistemin sorumlusu benden değilsen sana yaşam hakkı vermiyorum diyen akp zihniyetidir. Cezalandırılan da izmirin bütünüdür!!

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