İzmir'de otobüs şoförleri kontak kapattı, ulaşım felç oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförlerinin, maaş ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemi bu sabah da devam etti.

DURAKLAR KALABALIKLAŞTI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Otobüs şoförleri eylemleri kapsamında saat 06.00 ila 07.00 arasında sefere çıkmadı. Eylem dolayısıyla otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu. Otobüs bulamayan vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi üzerine trafikte yoğunluk gözlendi.

SINAV ERTELENDİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, senato kararıyla bugün yapılması planlanan dönem sonu sınavlarının, ESHOT seferlerinin yapılamayacak olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

METRO SEFERLERİ AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında arıza gerekçesiyle yaşanan aksamalar istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Bazı yolcular, aksama nedeniyle güvenlik personeline tepki gösterdi. Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.