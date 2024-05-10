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İzmir'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Seferihisar ilçesinde düzenlenen etkinlikte engelli bireyler şarkılar söyledi, tiyatro oyunları sahnelendi ve dans gösterileri yapıldı. Etkinlik, engellilerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelleri Aşıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda engelli bireyler tarafından şarkılar seslendirildi, tiyatro oyunları sahnelendi ve dans gösterileri yapıldı.

Engellilerin sosyal yaşama daha etkin bir şekilde katılımına destek olunması amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Seferihisar İzmir Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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