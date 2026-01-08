Haberler

Evindeki elektrik sobasından çıkan yangında öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, elektrik sobasından çıkan yangında 51 yaşındaki Murat Öncel yaşamını yitirdi. Evinin içinde yatağında bulunan Öncel'in cansız bedeni, komşuların yangını fark etmesi sonrası itfaiye tarafından bulundu.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 çocuk babası olan Murat Öncel (51), evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Öncel'in cansız bedeni, yatağında bulundu.

Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı