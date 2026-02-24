Haberler

İzmir'de müstakil evde yangın

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde 3 kişinin yaşadığı müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü ve evdekiler yara almadan kurtarıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 3 kişinin yaşadığı müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

Atamer Mahallesi 2602 Sokak'taki tek katlı müstakil evde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, alevler tüm evi sardı. Evdeki 3 kişi, dışarı çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
