İzmir'de Elektrik Akımından Hayatını Kaybedenlerin Davasında Karar Açıklandı

'BİR NEBZE TESELLİ OLDUK'

İzmir'in Konak ilçesinde sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması sonrası konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Sayın heyete gösterdikleri çaba ve gayret için teşekkür ederim. Adaletin yerini bulması bizi bir nebze bizi teselli etmiştir. Bundan sonra kimse yolda yürürken ölmesin. Tüm kamuoyuna teşekkür ederim" dedi.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "Davada sona gelindi ve karar açıklandı. Başından beri isteğimiz ihmali olan kişilerin hak ettikleri cezayı almalarıydı. Adil bir yargılama yapıldı. Ailenin acısına bir nebze su serpildi. Asıl suçluların hak ettikleri cezaları aldıklarına inanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan kamuoyuna teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,