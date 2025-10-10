Haberler

İzmir'de Elektrik Akımından Hayatını Kaybedenlerin Davasında Karar Açıklandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki genç için açılan davada karar duruşması yapıldı. Aileleri adaletin yerini bulmasından memnun olduklarını ifade etti.

'BİR NEBZE TESELLİ OLDUK'

İzmir'in Konak ilçesinde sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması sonrası konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Sayın heyete gösterdikleri çaba ve gayret için teşekkür ederim. Adaletin yerini bulması bizi bir nebze bizi teselli etmiştir. Bundan sonra kimse yolda yürürken ölmesin. Tüm kamuoyuna teşekkür ederim" dedi.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise "Davada sona gelindi ve karar açıklandı. Başından beri isteğimiz ihmali olan kişilerin hak ettikleri cezayı almalarıydı. Adil bir yargılama yapıldı. Ailenin acısına bir nebze su serpildi. Asıl suçluların hak ettikleri cezaları aldıklarına inanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan kamuoyuna teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
