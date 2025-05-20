İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Adalet Arayışı

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Adalet Arayışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Genç İçin Adalet Arayışı
Haber Videosu

İzmir'de meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay için açılan davanın duruşmasında avukat Ayşe Sarıçiçek, suçluların cezalandırılması talebinde bulundu. Davanın takipçisi olan KKTC Milletvekili Talip Atalay da toplumun duyarlılığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) – İzmir'de sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmelerine ilişkin davanın duruşmasının ardından açıklama yapan müdahil avukatlarından Ayşe Sarıçiçek, "Biz mahkeme heyetine, yargılamaya ve adalete güveniyoruz. Sonuna kadar da tek talebimiz bu konuda suçlu, kusurlu ve hatalı olanların cezalarını alması. Başka Özge'ler, başka çocuklar ölmesin. Bir kişi böyle pisi pisine ölüyorsa da cezasını alsın" dedi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 42 sanıklı duruşmanın görülmesinin ardından olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek adliye önünde açıklama yaptı.

Dosyaya gönderilen bilirkişi raporuna itirazda bulunmaları sonrasında ek bilirkişi raporu alındığını anlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Mahkemeye vermiş olduğumuz detaylı dilekçede bilirkişi raporundaki tüm eksiklikleri dile getirdik. Bunun üzerine dosya yeniden heyet bilirkişisine gönderildi. Kusur derecelerinin belirlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Bu arada Özge Ceren Deniz'in tıp öğrencisi olan iki kız kardeşi de davaya katılma talebinde bulundu. Onlar bu andan itibaren dosyada katılan durumunda, müşteki sıfatıyla yer alacaklar.

Biz mahkeme heyetine, yargılamaya ve adalete güveniyoruz. Sonuna kadar da tek talebimiz bu konuda suçlu, kusurlu ve hatalı olanların cezalarını alması. Başka Özge'ler, başka çocuklar ölmesin. Bir kişi böyle pisi pisine ölüyorsa da cezasını alsın."

"Dava çok yakından ve hassasiyetle takip ediliyor"

Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşlığı da bulunması sebebiyle davayı takip eden Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay da, "Ailesinin gönlünün bir nebze olsun rahatlayabileceği bir cezai müeyyidenin ve sonucun Yüce Türk mahkemeleri tarafından takdir edileceğine inancımız tamdır. KKTC'de dava çok yakından ve hassasiyetle takip ediliyor. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu konuda son derece üzgün ve perişan. ve sonuna kadar da davanın takipçisi olma düşüncesindeyiz. İnşallah gelecek duruşmalarda daha fazla arkadaşımızla davamızı takip edeceğiz" dedi.

Bazı denetimlerde ve mevzuatta eksikler bulunduğunu ifade eden Atalay, siyasetçiler başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların hem mevcut olanı uygulama hem de yetmeyeni iyileştirme sorumluluğu olduğunu anlattı.

Atalay, bir can kaybının haber konusu olarak gündeme gelip, sonra unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu gibi durumlarda daha duyarlı olmalıyız. Hepimiz yasal eksiklerimizi gidermeliyiz. Görüşü, düşüncesi, siyasi tarafı ne olursa olsun, bu meseleler mevzu bahis olmamalı. Bu bir can meselesidir. Çünkü geri alamayacağımız tek şey yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı geri alınamaz. Bu yüzden hepimizin çok daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Atalay, şunları söyledi:

"Bir linç kültürü üzerinden konuşmak istemiyorum, bu doğru olmaz. Ama gerçekten sorumluluk sahibi insanlar olarak, yetkililer olarak mutlaka hem geniş halk kitleleri hem de yetkili ve sorumlu birimler bu konuda duyarlılık göstermelidir. Yeni Özge'lerimizi kaybetmeyelim. Başka canlar, isimleri ve coğrafyaları ne olursa olsun, kaybedilmesin. Bu acıları tamamen sona erdiremesek bile, en azından azaltmak ve tekrarını önlemek için elimizden geleni yapalım."

"Asıl sorumlular bu düzeni kuranlardır"

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin eğitimci olması nedeniyle duruşmayı Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da takip etti.

Özbay, duruşmanın ardından şunları söyledi:

"Bu facianın asıl sebebi, yurttaşların vergi vererek alması gereken kamu hizmetinin kamu tarafından yerine getirilmemesiyle alakalı. Kamu hizmetinin özelleştirilmesi, taşerona devredilmesiyle alakalı. Herkes sorumluluğu birbirine atıyor. Gerçek sorumlu ülkedeki en temel insani ihtiyaçları bile taşeronlaştıran sistemdir. Bu ne yazık ki bir gencimizin hayatına mal olmuştur. Bu tarz acıların yaşanmaması için devletin kamusal sorumluluğu üstlenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Sürekli birbirinin üzerine atılan sorumluluklar var ama asıl gerçek sorumluluklar bu düzeni kuranlardır. Bana göre gerçek sorumlular, daha ağır cezayla yargılanması gerekenler mahkeme salonunda değil."

Kaynak: ANKA / Güncel
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Van Persie Fenerbahçe'ye çuvalla para kazandırabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Otomobili park ederken lise öğrencisini ezdi

Lise öğrencisi, otomobilin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.