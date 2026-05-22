İzmir'de İki Kişinin Hayatını Kaybettiği Olayda 12 Sanık Yeniden Hakim Karşısına Çıkıyor

İzmir'de sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, hakkında yeniden yargılama kararı verilen 12 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesine ilişkin görülen davada sanıkların yeniden yargılaması başlıyor.

İzmir'de 12 Temmuz 2024'teki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesine ilişkin görülen davada hakkında yeniden yargılama kararı verilen 12 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

İlk olarak 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti yargılanan 40 sanıktan 30 sanık hakkında 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına, 9 sanığın beraatine, tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti kararıyla; Ali Külak 10 yıl, Doğan Kılıç 10 yıl, Fırat Akbay 10 yıl, Mesut Türkan 10 yıl, Ahmet Orhan Kaygısız 8 yıl 9 ay, Ali Külak 10 yıl, Arif Kapuş 8 yıl 9 ay,  Mehmet Fatih Tosun 8 yıl 9 ay, Mehmet Zeki Aytulun 8 yıl 9 ay, Mert Ceylan 8 Yıl 9 ay, Alper Doğan 8 yıl 9 ay, Erman Çalık 8 yıl 9 ay, Hamza Bayram 8 yıl 9 ay, Abdülkadir Satık 8 yıl 9 ay, Mürsel Arıcı 8 yıl 9 ay, Alara Ekli 5 yıl, Ali Arcan 5 yıl, Ahmet Demircan 5 yıl, Barış Sevgili 5 yıl, Cengiz Topel Demircan 5 yıl, Deniz Sunal 5 yıl, Ekrem Yıldırım 4 yıl 2 ay, İbrahim Şara 5 yıl, Koray Arif Fırat 5 yıl, Mustafa Atakan 4 yıl 2 ay, Necati Ergin 4 yıl 2 ay, Sefa Pişkin Leblebici 4 yıl 2 ay, Volkan Şirin 5 yıl, Zekeriye Tığtepe 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.

İSTİNAF KARARI BOZMUŞTU

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşınmış ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararlarını kaldırmıştı. Ceza Dairesi; 11 sanık hakkında tahliye kararı verirken; sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici için yeniden yargılamaya karar vermişti. Ayrıca, Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş, Doğan Kılıç'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumları sebebiyle tahliye talepleri reddedilmişti.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıklar, 22 Mayıs'ta İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde, yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA
