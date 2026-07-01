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İzmir'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de eğlence mekanında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir Konak'ta bir eğlence mekanında hesap yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Büyükşehir Belediyesi işçisi Şenol Tayran hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan Büyükşehir Belediyesi işçisi Şenol Tayran'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 29 Haziran gecesi, Konak ilçesi Basmane semtindeki eğlence mekanında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Şenol Tayran ile D.T. ve mekan çalışanları arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Tayran ve D.T., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı D.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 5 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ŞİŞEYLE VURUP BIÇAKLAMIŞLAR

Öte yandan, cinayet anına ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada yaşanan arbede, Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birine şişeyle vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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