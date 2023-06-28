İzmir'de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı, 2 kişi hafif yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim uçağı, Efes Havaalanı yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı, hafif yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim uçağı, Efes Havaalanı yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı, hafif yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Efes Havaalanı'ndan eğitim uçuşları gerçekleştiren F150 tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra kısmi motor arızası nedeniyle havaalanına 950 metre mesafedeki Atatürk Mahallesi Çorak mevkisine zorunlu iniş yaptı.

Ağaca çarparak duran ve hasar alan uçaktaki sorumlu pilot Emre Ö. (39) ile uçucu Hüsnü Mete E. (35) olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan 2 kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.