İzmir'de denizde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma yürütülüyor

İzmir'in Konak ilçesi açıklarında eğitim dalışı yapan deniz polislerince bulunan yeni doğmuş bebek cesedine ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Pasaport İskelesi yakınlarında 26 Mart'ta eğitim amacıyla dalış yapan deniz polisi ekibi, yaklaşık beş metre derinlikte bebek cesedi buldu.

Sudan çıkarılan kız bebeğin cesedi, bölgeye yönlendirilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.