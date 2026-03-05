İzmir'de drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift yaparken bir iş yerine çarparak duran sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ve bazı haber sitelerinde Bornova 2. Sanayi Sitesi'nde drift yapan bir sürücünün araçla dükkana çarptığının ve olay sonrası düşen plakasını almak için geri geldiğinin güvenlik kameralarına yansıdığı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.S'nin (24) 35 CYN 570 plakalı otomobiliyle 303. Sokak üzerinde drift yaptığını belirledi.

Yakalanan E.S'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 58 bin 217 lira idari para cezası uygulayan ekipler, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alarak otomobili 60 gün süreyle trafikten menetti.

Ekipler ayrıca E.S. hakkında adli işlem başlattı.