Doktor Özlem Gültekin'in Ölümünde Soruşturma
İzmir'de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir'de hayatını kaybeden doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kliniğinde hareketsiz halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in (48) cenazesi, dün Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA