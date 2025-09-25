Haberler

Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı

Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Haber Videosu

İzmir'de bir kadının gece kulübünde dans ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkiler sonrası harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dini değerlere hakaret ve müstehcenlik iddiasıyla 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir'de bir gece kulübünde kaydedilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Bir kadının zenne ile dans ettiği anlara yönelik tepkilerin yükselmesi sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheliler H.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Nokta soruyu erkek kılıklı abimiz sormuş zaten: "Neler oluyor?"

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

izmir normaldir lut kavmi kalıntıları

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

beton Kemal'in laik İzmir'i habere bakmaya bile gerek yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki yıldız, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

17 yaşında dünya devine imza attı
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.