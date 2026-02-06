Haberler

İzmir'de dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesedi bulundu

İzmir'de dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesedi bulundu
Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobilde bulunan 21 yaşındaki Nergiz ve 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal'ın cesetlerine ulaşıldı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin cesetlerine ulaşıldı.

Oğlananası Mahallesi'nde 35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, otomobildeki Nergiz (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cesedine ulaştı.

Kardeşlerin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olayın dün gece yaşandığı, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü T.D. (33) ve D.Y'nin (28) durumu sabah jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin dereye nasıl düştüğüne ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
