İzmir'de Depreme Hazırlık Semineri Gerçekleştirildi

İzmir'de "Temel Afet Bilinci: Depreme Hazırım" semineri gerçekleştirildi.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki programda doktor Ülkümen Rodoplu, yüksek organizasyon ve koordinasyon becerisinin afetlerin yıkıcı etkisini azalttığını söyledi.

Depreme hazırlık aşamasında "bina sağlam mı?", "ben hazır mıyım, ne yapacağımı biliyor muyum?" ve "ailemle nerede buluşacağım?" gibi soruların kritik öneme sahip olduğuna ve önceden konuşulması gerektiğine dikkati çeken Rodoplu, ilkokuldan itibaren afet yönetimi eğitiminin düzenli olarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Seminerde afet çantasında olması gerekenler de anlatıldı.