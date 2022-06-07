İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de depoya baskın: 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 adet elektrik sigortası anahtarıyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 adet elektrik sigortası anahtarıyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Menderes ilçesi Kısıkköy mevkinde, önceden belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda, 37 milyon 370 bin makaron, 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title