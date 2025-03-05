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İzmir'de denize düşen otomobilde 1 kişi öldü

İzmir'de denize düşen otomobilde 1 kişi öldü
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İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı.

İzmir'in Urla ilçesi bağlı Balıklıova Mahallesi Huzur Kampı yakınlarında denizde otomobil gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmir İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin içinde bir kişinin olduğunu tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerce karaya çıkartılan 27 yaşındaki A.C.C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.C.C'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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