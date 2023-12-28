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İzmir'de DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dijital materyallere de el konuldu.

İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgüt içinde faaliyet gösteren 5, haklarında genel güvenlik tahdit kodu bulunan 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin, 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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