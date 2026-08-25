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İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 26 Gözaltı

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İzmir'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmiş dönemlerde örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında bilgiler bulunan 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile haklarında toplatma kararı bulunduğu tespit edilen kitaplara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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