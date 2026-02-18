Haberler

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi