İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı