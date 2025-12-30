İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, MİT destekli çalışması ile DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, 29 Aralık 2025'te kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınla birlikte 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 yıldız şeklinde kesici alet, 10 bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 kılıç, 1 çelik tel sargılı sopa ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-28 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 29 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,