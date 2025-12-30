Haberler

İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen MİT destekli operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 40 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, MİT destekli çalışması ile DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, 29 Aralık 2025'te kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayınla birlikte 1 döner bıçağı, 1 hançer, 4 yıldız şeklinde kesici alet, 10 bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 kılıç, 1 çelik tel sargılı sopa ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-28 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 29 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor