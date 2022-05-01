İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri iddiasıyla 16 şüpheli İzmir'de yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 16 şüpheliyi yakalamak için Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, örgütle bağlantısı olmadığı belirlenen 6 kişi hakkında "Yasa dışı ikamet etme" suçundan idari işlem yapıldı. Diğer 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.