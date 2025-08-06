İzmir'de DEAŞ’a Yönelik Operasyonda 1 Gözaltı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alınarak cep telefonuna el konuldu.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesindeki bir eve bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelinin evindeki aramasında cep telefonuna el konuldu.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel