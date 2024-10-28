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İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. 400 ilkokul öğrencisi, 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazısını Konak Meydanı'na hazırladıkları koreografiyle sundu. Ayrıca Türk bayrağı dokuma töreni de yapıldı.

İZMİR'de, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında, 400 ilkokul öğrencisi hazırladıkları koreografi ile Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk sunma töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sırayla anıta çelenk bıraktı. Çelenk koyma töreninin ardından Hükümet Konağı önünde, halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Aliağa Cumhuriyet İlkokulu ve Balçova Asilnadir İlkokulu'ndan 400 öğrenci, Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

Ardından geçen günlerde 7'den 70'e İzmirlilerin Konak Meydanı'na kurulan dokuma tezgahında el birliği ile dokuduğu 1 metre boyunda ve 1,5 metre genişliğindeki Türk bayrağı için 'Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni' yapıldı. Bayrak tesliminin ardından öğrenciler ve protokol Hükümet Konağı önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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