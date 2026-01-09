İzmir'de cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Bayındır ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 34 yaşındaki A.Y. tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Y'yi (34) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel