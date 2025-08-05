İzmir'de firari suçlu yakalandı

İZMİR'de, cinayetten ve firar suçlarından hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. (32), polisin yaptığı denetimde yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çiğli'de dün gerçekleştirilen denetimlerde kontrol edilen bir şüphelinin, 'kasten öldürme' ve 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.A., Şehit Erdal Kılıç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. A.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)