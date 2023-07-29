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İzmir'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Kılıç Reis Mahallesi'ndeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Hasan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kılıç Reis Mahallesi 281. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Hasan Akbaş'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Hasan Akbaş İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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