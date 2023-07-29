İzmir'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Kılıç Reis Mahallesi'ndeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Hasan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.