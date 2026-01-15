Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

HÜKÜMLÜ İNFAZ MEMURLARINA SALDIRDI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu saldırının bir hükümlü tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, sürecin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, görevlerini özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personeline geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralanan personele acil şifalar diledi.