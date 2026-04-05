İzmir'de oyun oynarken çamura saplanan iki çocuk kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur sonrası çamura saplanan iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan çocuklar, güvenli bir alana çıkarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.  İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı. Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu