İzmir'de Cadılar Bayramı Kutlamasında Genç Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için gittikleri sahilde enerji içeceği ile votkayı karıştırıp içen, ardından geçtikleri eğlence mekanında rahatsızlanan Alp Sirek (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atakent Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alp Sirek, dün, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Ardından bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alp Sirek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alp Sirek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarının incelemeye aldı. Alp Sirek'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesinin, bugün ikindide Doğançay Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Öte yandan Sirek'ten geriye gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı.