İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Ezgin - Güncel
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tüfekle tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde karısını tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde karısını tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, A.A, boşanma aşamasındaki eşi B.A'nın Atmaca Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Tüfek doğrulttuğu B.A'nın evin içine kaçması üzerine havaya ateş eden A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahla tehdit suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.A, Bergama M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / Mehmet Ezgin - Güncel

Bergama, İzmir, Güncel, Haberler

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