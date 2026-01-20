İzmir'de boşandığı eşini öldürüp fotoğrafını eski baldızına gönderen sanık hakim karşısında

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı karısı Demet Akarsu'yu (45) bıçakla öldürüp, fotoğrafını eski baldızına gönderen sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil T. ile maktul Akarsu'nun yakınları, taraf avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Halil T, maktulün ailesine hiçbir zaman saygısızlık yapmadığını öne sürdü.

2020 yılında evlenme kararı aldıklarını aktaran Halil T, "Demet benim hassas noktamdı. Aklıma gelmezdi böyle olacağı. Onu çok seviyordum, Demet'in ailesinin baskısı yüzünden böyle oldu. Alkol içince ikinci bir karakter oluyordu." dedi.

Meyveyi hazırlarken kullandığı bıçakla eylemin gerçekleştirildiğini ifade eden Halil T, müşteki avukatlarının sorularına cevap vermek istemediğini belirtti.

Daha sonra Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı'ya söz verildi.

Hınıslı, sanığın olaydan sonra kardeşinin yerde yatar vaziyetteki fotoğrafı kendisine gönderilmesinin nedeninin, sanığın kendisine olan kini olduğunu ifade etti. Hınıslı, "Kardeşim boşanma davası açtıktan sonra sürekli Demet'e barışma çağrısı yapıyorlardı." dedi.

Bu sırada sanık, "Yalan konuşma." diye bağırınca salonda taraflar arasında gerginlik yaşandı ve bazı izleyiciler salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa bir daha söz verilmeden konuşması durumunda salondan çıkarılacağını söyledi.

Bu sırada sanık Halil T, "Yargısız infaz mı olacak başkanım." diye karşılık verdi.

Mahkeme başkanı, sanığın duruşma düzenini bozduğunu zapta geçirdi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından konuşmasına devam eden Hınıslı, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hep kardeşimi gözetledi. Tehditleri yüzünden kardeşim bize sığındı. Nasıl bir kin biriktirdiyse kardeşimi 31 bıçak darbesiyle öldürmüş. Kardeşimin telefonundan beni arayıp 'Demet öldü, sıra sizde. Kına yakın' dedi. Hemen karakola gidip durumu bildirdik. Adrese giderken yeniden aradı ve küfürler yağdırmaya başladı." dedi.

Maktulün kardeşi Güven Akarsu da maktulle telefonda görüştüğünü ve kendisinin Halil T. tarafından darp edildiğini söylediğini belirtti.

Maktulün annesi Suna Polat da konuşma esnasında göz yaşı döktü.

Kızının sanıkla evlenmesini istemediğini aktaran Polat, "Bu kızıma sürekli eziyetler yaptı. Geceleri kızımın beni telefonla arayacağını düşünerek uyuyamıyordum. Kızımı hep tahrik ediyordu ve hep kandırıyordu. Kızımdan öç aldı, benim yavrumu işkenceyle öldürdü." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz 2025'te eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Demet Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Halil T. tutuklanmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

İddianamede, Halil T.'nin eski eşi Demet Akarsu'yu bıçakladıktan sonra kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiği belirtilmişti.