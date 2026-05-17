İzmir'de deniz manzaralı boş alana moloz ve çöp dökülmesine tepki

İzmir Konak'ta boş bir alana dökülen moloz ve çöpler, kötü koku oluşturarak çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bölge halkı yetkililerden temizlik ve önlem talep ediyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki boş alana dökülen moloz ve çöpler, çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu.

Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi'ndeki boş alanda patika yolun bir bölümü çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.

İzmir Körfezi'nin kuş bakışıyla görülebildiği bölgedeki atıklar kötü koku oluşturdu.

Bölge sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, AA muhabirine alana moloz ve çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Kirliliği kabul etmediklerini ifade eden Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder. Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.

Takılmaz, alanın İzmir manzaralı olması nedeniyle turist de çektiğini ifade ederek, moloz ve çöplerin alana yakışmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
