İzmir'de Bornova Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda Bilişim Sınıfı Hizmete Girdi

İzmir Genç Memur-Sen ve Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, Bornova Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda kurulan 'bilişim sınıfı' hizmete girdi. Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdür Vekili Özgür Endoğru, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Memur-Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz katıldı.

İzmir Genç Memur-Sen ve Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, Bornova Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda kurulan "bilişim sınıfı" hizmete girdi.

Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdür Vekili Özgür Endoğru, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Memur-Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz katıldı.

İzmir Genç Memur-Sen İl Başkanı Enes Sabancı, okullarda bilişim sınıfları kurulması için yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.

Proje ile kurumlardaki atıl bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktaran Sabancı, Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğüne projedeki işbirliği için teşekkür etti.

Protokolün açılış kurdelesini kesmesinin ardından, sınıf öğrencilerin hizmetine sunuldu.