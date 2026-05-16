İzmir'de bir evden 10 tona yakın çöp çıkarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde çevreye kötü koku yayan bir evdeki 10 tona yakın çöp ve atıl eşya, belediye ekiplerince temizlendi.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemal Reis Mahallesi'ndeki bir daireden çevreye kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Adreste inceleme yapan ekipler, dairenin çöp ve atıl durumdaki eşyalarla dolu olduğunu belirledi.

Temizlik işleri ekipleri söz konusu dairedeki 10 tona yakın çöp ve atıl durumdaki malzemeyi boşalttı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
