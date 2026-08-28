Haberler

İzmir'de taksi tehdidi: Şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR’de, bindiği taksilerde ‘silahlı eylem’ yapacağını ifade eden ve bunu sanal medyasında paylaşan şüpheli U.C.S., gözaltına alındı.

İZMİR'de, bindiği taksilerde 'silahlı eylem' yapacağını ifade eden ve bunu sanal medyasında paylaşan şüpheli U.C.S., gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "28.08.2026 tarihinde @can.umr kullanıcı isimli Instagram hesabında yayımlanan, İzmir'de taksi esnafına yönelik tehdit içerikli görüntülere ilişkin paylaşımlar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde bir şahsın ticari taksilere binerek silahlı eylem gerçekleştireceğine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu sosyal medya hesabını kullanan şahsın U.C.S., olduğu belirlenmiş; şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçu kapsamında yürütülen soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar

Cezaevindeki ünlü komedyen için peş peşe farklı kararlar
İspanya'da tansiyon yüksek! Göçmenlerin barınaklarını ateşe verdiler

Avrupa'da tansiyon çok yüksek! Barınakları ateşe verdiler
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı