İzmir'de Bayraklı Belediyesi operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi

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TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı. Son karar ile birlikte; dönemin Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel, önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal, Halil Ulusal ve Murat Yılmaz tutuklandı. Tutuklu sayısı toplamda 15'e yükselirken, 22 kişi adli kontrolle, 5 kişi emniyetten, 4 şüpheli mahkemece ve 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı