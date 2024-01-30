Üye Girişi
Haberler

Urla'da TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi şehitleri anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Urla ilçesinde 39 yıl önce fırtına nedeniyle batan TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi'nde şehit olan 39 personel için tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulup, denize çelenk bırakıldı. Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini ve bundan sonra her yıl anma töreni düzenleyeceklerini belirtti.

İZMİR'in Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında 39 yıl önce fırtına nedeniyle batan TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi'nde şehit olan 39 personel, düzenlenen törenle anıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, denize çelenk bırakıldı.

TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi, 1985 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 'Doğanbey 85' tatbikatına katılmak için Foça ilçesinden yola çıktı. Gemi, Ayandon fırtınası nedeniyle Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında battı. 50 personelden 11'i kurtarıldı, 39'i şehit oldu. Şehitler için ilk kez Urla'da tören düzenlendi. Törene Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, "Tatbikata katılmak için 39 yıl önce TCG Ç-136 Çıkarma Gemisi Foça'dan yola çıktı. Teke Burnu açıklarında battı. 39 askere mezar oldu. Şehit olan askerlerin önünde saygıyla eğiliyor ve onları anıyoruz. Urla halkı olarak ilk kez anma töreni düzenlendi. Bundan sonra her yıl anma töreni düzenleyeceğiz. Buraya onları unutmamak için de bir anıt yaptıracağız" dedi.

Konuşmanın ardından şehitlerin anısına denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kent Konseyi Fırtına Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aile canlı izle! Show TV Aile 30. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hedefim Sensin nerede çekildi? Hedefim Sensin konusu ne, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman, hangi kanalda? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hedefim Sensin konusu nedir? Hedefim Sensin oyuncuları ve Hedefim Sensin özeti! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 30 Ocak Üç Kız Kardeş 72 . bölüm CANLI İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Can Atalay'ın milletvekilliği düştü mü, milletvekilliği neden düşürüldü? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 30 Ocak ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 55. bölüm izle! Can Atalay kimdir? Can Atalay davasında son durum ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yemekteyiz Nedim Kimdir? Nedim Yavuz Varnalı nereli ve kaç yaşında? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 31 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
title