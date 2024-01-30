Urla'da TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi şehitleri anıldı

İZMİR'in Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında 39 yıl önce fırtına nedeniyle batan TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi'nde şehit olan 39 personel, düzenlenen törenle anıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, denize çelenk bırakıldı.

TCG Ç-136 Tank Çıkarma Gemisi, 1985 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen 'Doğanbey 85' tatbikatına katılmak için Foça ilçesinden yola çıktı. Gemi, Ayandon fırtınası nedeniyle Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında battı. 50 personelden 11'i kurtarıldı, 39'i şehit oldu. Şehitler için ilk kez Urla'da tören düzenlendi. Törene Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Urla Kent Konseyi Başkanı Hadi Başman, "Tatbikata katılmak için 39 yıl önce TCG Ç-136 Çıkarma Gemisi Foça'dan yola çıktı. Teke Burnu açıklarında battı. 39 askere mezar oldu. Şehit olan askerlerin önünde saygıyla eğiliyor ve onları anıyoruz. Urla halkı olarak ilk kez anma töreni düzenlendi. Bundan sonra her yıl anma töreni düzenleyeceğiz. Buraya onları unutmamak için de bir anıt yaptıracağız" dedi.

Konuşmanın ardından şehitlerin anısına denize çelenk bırakıldı.