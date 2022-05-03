İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

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İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden ve iddiaya göre aşırı hız yaptığı belirtilen Fırat Yasak yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Fırat Yasak ile Enes Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise yapılan müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fırat Yasak ve Enes Erol cesetleri savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

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