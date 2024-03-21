İzmir'de Arızalanan Araçtan İnen Sürücü Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, arızalanan aracından inen sürücü, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çetin Yağcı (49), Tire-Torbalı kara yolunda arızalanan taksisini emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen G.K. yönetimindeki 35 BPJ 857 plakalı tır, Yağcı'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, emekli polis Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü G.K. gözaltına alındı.