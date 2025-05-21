İzmir'de Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir'de Aranan Şahıs Yakalandı
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İzmir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu R.E.'nin toplam 24 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

İZMİR'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu R.E.'nin (32) 4 ayrı suçtan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilip, gözaltına alındı.Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan R.E.'nin yapılan sorgusunda 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından olmak üzere toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan R: E., İlçe Emniyet Müdürülğü'ne götürüldü. R.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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