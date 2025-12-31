İzmir'de aranan 143 kişi yakalandı
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 143 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 178 polis görev aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Operasyonda görev alan 178 polis, belirlenen 94 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
