Haberler

İzmir'de aranan 143 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 143 kişiyi yakaladı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 178 polis görev aldı.

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 143 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Operasyonda görev alan 178 polis, belirlenen 94 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 143 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu