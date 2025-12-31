İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 15.40 itibariyle arabalı feribot seferlerinin karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 09.00 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.