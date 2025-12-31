Haberler

İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulan arabalı vapur seferleri, İZDENİZ'in açıkladığına göre 15.40 itibarıyla yeniden başlamıştır.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 15.40 itibariyle arabalı feribot seferlerinin karşılıklı olarak program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 09.00 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
