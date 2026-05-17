İzmir'de elektrik panosu ve koltuğa saklanmış uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli yakalandı

İzmir'de bir apartmanın elektrik panosu ile evdeki koltuğun altına saklanmış 24 bin 30 uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K'nin (27) evine baskın düzenledi.

Aramalarda apartmanın elektrik panosu ile evdeki koltuğun altına gizlenmiş 24 bin 30 uyuşturucu hap, 4,71 gram kokain, ruhsatsız tüfek ile 42 tüfek kartuşu ele geçirildi.

K.K. gözaltına alındı.