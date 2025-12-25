Haberler

İzmir'de altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Güncelleme:
Konak ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında elektrik hattının onarımı için kazılan yolda doğal gaz borusuna zarar verildi. Gaz akışı kesildi ve çevredeki otellerden konuklar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1472 Sokak'ta elektrik hattının bakım ve onarımı için kazılan yolda doğal gaz borusuna zarar verildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz firmasının ekipleri yönlendirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, gaz akışını kesti.

Gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki 2 otelde konaklayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çalışmaların ardından tahliye edilen otel misafirleri odalarına geri döndü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
