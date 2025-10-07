İzmir'de Akşam Saatlerinde Sağanak Yağış
İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde de yağışın devam edeceğini bildirdi.
İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, sağanak yağışın sabah saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan 'Turuncu' kodlu uyarı sonrasında, İzmir'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Sağanak yağış henüz hayatı olumsuz yönde etkilemezken, sabah saatlerinde de etkili olması beklenen yağış nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel